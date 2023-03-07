На начало 2023 года женщины составили 50,2 процента от общей численности населения Азербайджана, из 122,8 тысячи младенцев, родившихся в прошлом году, 47,1 процента девочки.

Об этом АПА сообщили в Госкомстате.

Женщины составляют 81,9 процента учителей в общеобразовательных учреждениях страны, 81,3 процента в средних специальных учебных заведениях, 57,4 процента в высших учебных заведениях. Также две трети врачей в стране женщины.

46,6% обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляют девочки. 61,9% обучающихся в средних специальных учебных заведениях и половину обучающихся в высших учебных заведениях — девушки.

Азербайджанские женщины активно участвуют в социально-экономической жизни страны, и их удельный вес в общей численности занятого населения по предварительным данным составляет 48,3 процента. Удельный вес женщин на госслужбе составляет 28,0 процента, среди индивидуальных предпринимателей — 22,0 процента.