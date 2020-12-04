Женщина впервые стала Генеральным секретарем ОБСЕ

Немецкий дипломат Хельга Шмид в пятницу, 4 декабря, была избрана новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Она стала первой женщиной, возглавившей организацию. Представитель Германии уже являлся генсеком ОБСЕ — с 1993 по 1996 годы пост занимал Вильгельм Хёинк.

Шмид с сентября 2016 года занимает пост генерального секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Среди прочего, она участвовала в переговорах Евросоюза по ядерной сделке с Ираном.

ОБСЕ объединяет 57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Штаб-квартира и секретариат организации расположены в Вене. Швейцарец Томас Гремингер являлся генеральным секретарем ОБСЕ с июля 2017 года до июля 2020-го, ряд государств выступили против продления его мандата. (DW)