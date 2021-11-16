Сорокасемилетняя жительница штата Вермонт Денис МакКарти воссоединилась со своей биологической семьей в Республике Корея спустя 45 лет после того, как родные ее потеряли. Об этом сообщает WCAX.

Всю свою жизнь Маккарти думала, что ее бросили в детстве, но оказалось, что она на самом деле потерялась на оживленном и переполненном уличном рынке, и с тех пор ее биологическая семья ищет ее. Девочка тогда оказалась в доме малютки, откуда ее удочерила семья из Вермонта.

В прошлом году с помощью анализа ДНК ей удалось восстановить контакт со своей семьей, а после этого в сентябре она приехала в Корею, где встретилась со своей матерью, сестрой и братом.

Как сообщает сайт, в том числе они побывали на том самом рынке, где Денис в свое время потерялась.

«Это было действительно символично, когда мы держались за руки с моей сестрой — близнецом и моей мамой, потому что, опять же, именно здесь мы потерялись, и я чувствовала, что это дало моей маме некоторое спокойствие», — сообщила она. (gazeta.ru)