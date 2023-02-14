В сети кинотеатров «CinemaPlus» стартует показ турецкой биографической драмы — «Железная Женщина: Неслиджан» (Dəmir qadın: Neslican), сообщили # в пресс-службе киносети.

Режиссёр фильма Озгюр Бакар, сценарист Налан Мертер Саваш.

В главных ролях Наз Чагла Ирмак, Дениз Угур, Месут Акуста.

Продолжительность 150 минут. Возрастное ограничение 12+

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю жизни Неслиджан Тэй, известной как «Железная женщина», которая умерла в 2019 году от рака. В картине описывается сложный процесс лечения после того, как ей поставили диагноз рака, и её борьба за жизнь. Вся Турция следила за тем, как Неслиджан борется с этим тяжелым заболеванием.

В торговом центре Стамбула состоялась премьера фильма, на которой участвовали родители, брат и сестра Неслиджан.