Жара подкралась незаметно, но только для Azersu

Известному, ныне покойному, русскому юмористу Михаилу Задорнову принадлежит фраза, которая стала крылатой: «В феврале неожиданно похолодало».

С недавнего времени в Баку и бакинских поселках, а также на всей территории Абшеронского полуострова стали возникать проблемы с обеспечением водой жилых домов.

Как сообщил глава пресс-службы ОАО «Аzersu» Анар Джебраиллы, это произошло по двум причинам. «Первая причина — это установившаяся в Баку и на Абшероне жаркая погода. Вторая причина — резко возросшая потребность в воде, увеличившаяся примерно на 40%.

Поэтому на некоторые территории вода подается по графику, под низким давлением. Но мы работаем над решением проблем. В частности, в Хырдалане, поселке Ени Гюняшли, на территории Сабунчинского и Хатаинского районов большинство проблем удалось решить», — сказал Анар Джабраиллы.

Неужели руководство ОАО «Azersu» не знало, что летом на территории Баку и Абшеронского полуострова устанавливается жаркая погода, и что возрастание потребности в воде неизбежно?

Для получения ответа на этот вопрос мы попытались связаться с самим Анаром Джабраиллы, но, к сожалению, наша попытка не увенчалась успехом.

Мы решили выяснить, действительно ли «Azersu» удалось решить большинство проблем с обеспечением водой в Хырдалане, поселке Ени Гюняшли, на территории Сабунчинского и Хатаинского районов.

Как заявил # глава муниципалитета Хырдалана Орхан Мусаев еще не вся территория поселка обеспечена водой. «Но эта проблема решается», — сказал председатель муниципалитета.

Мы также решили выяснить ситуацию с обеспечением водой в Сураханском районе и в поселке «Ени Гюнешли».

Для получения ответа мы обратились к руководителям поселковых муниципалитетов в Сураханском районе.

По словам председателя муниципалитета поселка Бюлбюля Рамиля Мамедова, проблема обеспечения поселка водой еще полностью не решена. «Некоторые кварталы мы обеспечиваем с помощью водовозов», — сказал Рамиль Мамедов.

Председатель муниципалитета «Новый Сураханы» Фикрет Гулиев также сообщил о том, что часть кварталов поселка обеспечиваются водой с помощью водовозов.

Лишь в поселке Зых нет никаких проблем с доставкой воды. По словам председателя Зыхского муниципалитета Эмиля Гулиева жители поселка не испытывают никаких проблем в связи с обеспечением водой.

Мы также решили выяснить ситуацию с обеспечением водой в поселке Ени Гюнешли. Хотим напомнить, что поселок Ени Гюнешли входит в состав Гарачухурского муниципалитета.

Как сообщил # председатель муниципалитета Ариф Шахмурадов, вода в Гарачухуре и Ени Гюнешли подается с большими перебоями.