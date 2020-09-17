Жаля Алиева и Вольтер

В начале сентября Центр социальных исследований презентовал опрос общественного мнения на тему «Отражение в общественном мнении антикризисной политики государства в борьбе с пандемией». В исследовании было сказано, что в обществе наблюдаются определенные ожидания в области борьбы с коррупцией. И тогда же, в этом самом контексте, была озвучена интересная цифра — лишь 33, 4% опрошенных доверяют Милли Меджлису.

Безусловно, чтобы выявить общий уровень доверия к парламенту, нужно провести целое отдельное исследование, включающее в себя целый ряд вопросов. Тем не менее, есть основания утверждать, что авторитет ММ в обществе далеко не так высок, как хотелось бы. И тому есть вполне очевидные объяснения. Слишком уж часто отечественные парламентарии озвучивают заявления, которые шокируют общественность.

Вот и на сей раз азербайджанский депутат Жаля Алиева предлагает, чтобы вход в соцсети осуществлялся по удостоверению личности. С этим предложением она выступила 17 сентября. Причем, что особо пикантно, на заседании парламентского комитета по правам человека, сообщает Trend.

Обращаясь к представителям медиа, депутат сказала: «До распространения информации необходимо убедиться в ее достоверности. Информацию нельзя распространять ради шоу. Я не говорю о представителях медиа, которые являются профессионалами своего дела, но считаю, что должен быть механизм контроля над непрофессиональными работниками этой сферы. Осуждать и ругать легко, а творить и создавать требует профессионализма».

Это был просто прелестный, с позволения сказать, ход мыслей. Депутат ММ, по сути, на заседании парламентского комитета по правам человека, решила весьма своеобразно трактовать такую важную составляющую права каждого из нас, как право на свободу слова и мысли. «Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить» — крылатое выражение о принципах свободы слова, демократии, приписываемое Вольтеру, на самом деле авторство принадлежит английской писательнице Эвелин Холл и прозвучало в её книге-биографии Вольтера «The Friends of Voltaire» (1906)

Но, Жаля ханум не обязана знать это выражение. Она может себе позволить вообще быть не в курсе того, кто такой Вольтер, что в цивилизованных странах мира вкладывают в понятия права человека и свобода слова. У этой дамы, которая, что самое пикантное, порой представляет Азербайджан и ММ за рубежом, на различных конференциях, вполне может быть свой взгляд на тему основополагающих прав человека. Тут единственная проблема состоит в том, чтобы она этими своими мыслями перед коллегами из разных стран мира не делилась. Зачем опускать имидж ММ в их глазах?

В Азербайджане же мы привыкли к разного рода шокирующим заявлениям депутатов, многие из которых попали в парламент через массовые фальсификации выборов. Ж.Алиевой, как видим, показалось мало запретов для граждан Азербайджана, что были и частично остаются в период пандемии коронавируса. Она решила усугубить ситуацию, предложив даже вход в соцсети осуществлять по удостоверению личности.

Замечу, к слову, что аналогичные предложения звучали и в России. Предложение о введении обязательной регистрации по паспорту при входе граждан России в интернет внес в Госдуму в прошлом году президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. По задумке Янсукова, каждый пользователь будет предоставлять электронную копию документа, удостоверяющего личность, чтобы получить доступ к сети.

При этом за несовершеннолетних документы обязаны предъявлять их родители или опекун. Эти правила должны распространяться не только на домашние персональные устройства, но и на беспроводной интернет в местах публичного пользования. «Данная мера позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети интернет и, как следствие, предотвратить неправомерные действия, а в случае совершения таковых — незамедлительно установить виновного. Кроме того, предложенные инициативы помогут оградить несовершеннолетних, а также другие незащищенные категории граждан от негативного влияния сети интернет», — говорилось в обращении Янсукова.

И что вы думаете? Кремль раскритиковал инициативу об обязательной регистрации граждан по паспортным данным при входе в интернет. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие строгие правила стали бы проявлением цензуры и нарушили бы права россиян. В профильном комитете Госдумы предупредили, что подобные законопроекты раздражают общество. И они правы. Скажу больше — такие речи, как те, что озвучены депутатом ММ Ж.Алиевой, раздражают азербайджанское общество. И, соответственно, приводят к еще большему падению рейтинга самого отечественного парламента. Надеюсь, что те, кто поспособствовал попаданию Ж.Алиевой в ММ, сумеют объяснить ей эту прописную истину.