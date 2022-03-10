Сабаильский районный суд Баку не удовлетворил жалобу оппозиционного политика Тофига Ягублу на Сабаильскую районную прокуратуру, отказавшей в возбуждении уголовного дела по факту избиения его в полиции.

Об этом Turan сообщил сам Ягублу.

Он отметил, что не согласен с решением суда и подаст апелляционную жалобу.

«Суд счел правильным решение прокуратуры и согласился с тем мнением, что я якобы сам себя избил. Это постыдное решение. Даже не знаешь и что сказать? Разве может быть еще более абсурдная, беззастенчивая ложь? – сказал Ягублу.

Напомним, что член Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Ягублу был задержан в ходе акции протеста в Баку 1 декабря 2021 года. Спустя несколько часов, он был отпущен, но на нем были явные физического насилия. Как сообщил Ягублу, его били дважды: сперва в 9-м отделении полиции Сабаильского района, а затем по дороге в поселок Алят (70 км от Баку), куда его вывезли лица в штатском.

На лице Ягублу были огромные синяки и кровоподтеки. Тем не менее, прокуратура сочла, что Ягублу, находясь в отделении полиции, нанес себе телесные повреждения сам.