Зеркало и Меркель – на что намекает Эрдоган?

Канцлер Германии Ангела Меркель находится с рабочим визитом в Стамбуле. Целью визита является экономическое сотрудничество между Турцией и Германией, а также, обсуждение ситуации в Ливии и Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель после церемонии открытия турецко-немецкого университета памятные подарки: изящное инкрустированное зеркало и шлем.

Выступая на церемонии открытия нового корпуса Турецко-германского университета в Стамбуле, в котором также принимала участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Турции Раджаб Тайиб Эрдоган сказал, что если в ближайшее время обстановка в Ливии не стабилизируется, то хаос в этой стране распространится на весь Средиземноморский регион.

Комментируя # отношения Германии и Турции, турецкий политолог Орхан Гафарлы, сказал, что отношения с Германией для Турции играют важную роль в политике с ЕС.

«Особенно это касается миграционной политики и ситуации вокруг Ливии. Потому что Германия является самой важной страной ЕС, и решение, которое принимается в Берлине, имеет прямое влияние на то, что потом принимается в Брюсселе. Это касается и ее отношений с Турцией или с другой какой-то страной. Улучшение отношений Германии и Турции будет означать улучшение позиций Анкары в отношениях с ЕС», — сказал он.

Эксперт также добавил, что недавно состоялся берлинский саммит по Ливии и для ЕС данная ситуация очень важна. «В этом отношении позиции Турции и ЕС где-то совпадают, что служит сближению сторон, а также и решению конфликта в Ливии на политической плоскости».

По словам аналитика, другой важный вопрос в отношениях – это сирийские беженцы.

«В последнее время наблюдается обострение в Идлибе. Это привело к тому, что около 250 тысяч людей вышли с тех территорий, где они проживали и перешли жить в северные территории, которые под контролем Турции. Сейчас есть угроза нового потока беженцев из Идлиба в Турцию. Анкаре не под силу принимать такое количество беженцев. Поэтому в этом вопросе отношения Турции и ЕС очень важны, так как Брюссель способен повлиять на ситуацию», — подчеркивает Гафарлы.

Говоря о возможных инвестициях из стран ЕС, в частности Германии, политолог сказал, что экономическое положение Турции это тема, которая требует отдельного внимания.

«Любые инвестиции с Запада в Турцию приходят не по политическим причинам. Турция для этого должна создать благоприятную почву, а это верховенство закона и снижение экономических рисков в стране. Без этих условий инвестиций не стоит ожидать, тем более с Запада, который в первую очередь обращает внимания на эти пункты. Западные компании не работают под диктовку Меркель или Макрона», — сказал он.

Эксперт также сказал, что Volkswagen хотела инвестировать в Турцию, но и они решили не торопиться, учитывая экономические и политические риски.

По политическим мотивам инвестиции, в основном, поступают из восточных стран.

«Инвестиции, которые поступают из восточных стран, так или иначе, политически мотивированы. Но западные инвесторы работают по своим критериям. В целом же нужно сказать, что улучшение отношений между Турцией и ЕС может привести к снижению политических рисков в этой стране и может послужить положительным сигналом для инвесторов», — подчеркнул он.

Говоря о проектах «Турецкий поток» и «Северный поток-2», в отношении которых США ввели санкции, политолог отметил, что большая часть обоих проектов уже завершена, но «для Европы главный вопрос заключается в том, чтобы этот проект не был в обход Украины».

По его утверждению, для России главное обойти Украину, и основная нагрузка должна была попасть на «Турецкий поток».

«Все эти проекты, для того, чтобы снизить зависимость от Украины. Для Запада же, важно, чтобы Россия была в той или иной степени зависима от транзита через Украину, так как это позволяет Киеву оказывать давление на Москву. Эти вопросы касаются энергетической геополитики. И тут западные страны, ЕС и США пытаются сохранить транзит российского газа через Украину», — резюмировал он.