Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк обнародовал доклад о повреждениях промышленных объектов в провинциях, пострадавших от землетрясения.

Варанк заявил, что у семи из 34 организованных промышленных зон (ОПЗ) в районе землетрясения частично повреждена инфраструктура, отметив, что 5 тыс. 600 объектов получили тяжелые и средние повреждения.

По словам министра, в регионе возобновилось производство на 33 тыс. объектах, а общий убыток в результате повреждений инфраструктуры, зданий, оборудования и складов составляет примерно 170 млрд турецких лир (9 млрд долларов). (mk-turkey.ru)