Землетрясение в Ереване

Землетрясение магнитудой 4.7 зафиксировано в субботу днем в Армении. Об этом сообщает Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно источнику, очаг землетрясения залегал на глубине 2-х километров. Эпицентр находился в 12 километрах от Еревана.

«Спутник-Армения» отмечает, что подземные толчки произошли примерно в 15:28.

«Трясло на протяжении нескольких секунд. Жители многоэтажных зданий, расположенных в разных частях города, вышли на улицы», — говорится в сообщении.

На данный момент информации из официальных армянских источников о землетрясении нет.