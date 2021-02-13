Землетрясение в Ереване

 

Землетрясение магнитудой 4.7 зафиксировано в субботу днем в Армении. Об этом сообщает Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно источнику, очаг землетрясения залегал на глубине 2-х километров. Эпицентр находился в 12 километрах от Еревана.

«Спутник-Армения» отмечает, что подземные толчки произошли примерно в 15:28.

«Трясло на протяжении нескольких секунд. Жители многоэтажных зданий, расположенных в разных частях города, вышли на улицы», — говорится в сообщении.

На данный момент информации из официальных армянских источников о землетрясении нет.

| 2021-02-13T16:00:46+04:00 13 февраля 2021, 16:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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