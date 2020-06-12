Зеленского изолировали

Президент Украины Владимир Зеленский начнет работать в особом режиме, потому что у его жены Елены подтвердился коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на офис главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены», — говорится в сообщении.

Офис отмечает, что по Конституции президент не может никому передать свои полномочия.

Ранее стало известно, что у жены Зеленского обнаружился коронавирус. При этом, тесты у президента и детей отрицательные.