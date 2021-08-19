Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным обмен граждан, которых назвал «украинскими политзаключенными». Текст его беседы с журналистами опубликовал в четверг официальный сайт главы государства.

«Мы можем говорить об обмене, и мы говорим, и мы готовили списки. Но они отделяют списки тех, кто пребывает в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), и списки наших парней и девушек, которые пребывают в Крыму или на территории России», — сказал он.

«На сегодняшний день, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу, — сказал Зеленский. — Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан». (ТАСС)