Зеленский заявил о заговоре против себя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о заговоре «старых элит и олигархов» против себя и страны.
«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство — залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят — на Хеллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало», — написал Зеленский в Telegram-канале.
Президент Украины заявил, что на чаше весов сейчас находятся уничтожение всего, за что народ боролся «на всех майданах», и полноценная свобода.(РИА Новости)