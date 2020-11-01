Зеленский заявил о заговоре против себя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о заговоре «старых элит и олигархов» против себя и страны.

Президент Украины заявил, что на чаше весов сейчас находятся уничтожение всего, за что народ боролся «на всех майданах», и полноценная свобода.(РИА Новости)