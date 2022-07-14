Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прошедшие в Стамбуле переговоры по вопросу экспорта зерна из украинских портов.

«Украинская делегация доложила мне, что есть прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН», — рассказал Зеленский в Telegram.

По его словам, Киев прилагает «значительные усилия», чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. Зеленский также заявил, что решение вопроса снимет «остроту мирового продовольственного кризиса».

13 июля в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры по вопросу вывоза зерна из портов Украины с участием делегаций Турции, России, Украины и ООН. По информации официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, российская делегация подготовила и представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса.

Как заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, прогресс на переговорах в Стамбуле по экспорту украинского зерна «невозможно переоценить», он «критически важен для решения кризиса продовольствия». (gazeta.ru)