Президент Украины Владимир Зеленский впервые рассказал, как украинские летчики пытались долететь до «Азовстали» для помощи военным.

Об этом глава государства рассказал в интервью по случаю трехлетия инаугурации на посту президента. Это происходило в отсутствие воздушных коридоров к «Азовстали», при работе мощной противовоздушной обороны оккупантов.

«Абсолютно героические люди (защитники Мариуполя). Не забывая, что там все: и Нацгвардия, и 400 пограничников. Много было раненых, погибли, но 400 там находились. Также десантники, полицейские, даже работники Службы безопасности Украины, медики, военные медики, обычные люди, местные люди. Там большое количество героических людей. Поэтому я сейчас говорю о том, что все эти люди абсолютно героические. Как это происходило, что здесь происходило – это один вопрос. Они защищали Мариуполь», — рассказал Зеленский.

Во время обороны Мариуполя погибло много украинских летчиков.

«Очень большое количество людей погибло — наших летчиков. К сожалению, погибли. Также абсолютно героические люди, которые знали, что сложно. Знали, что долететь почти невозможно. Долететь до «Азовстали» и привезти им лекарства, пищевые продукты, воду, забрать тела, раненых. Все это происходило. Много вещей происходило, которые никто официально не мог комментировать. Почему? Потому что воздушных коридоров к «Азовстали» не было из–за их мощной ПВО», — рассказал президент.

Он подчеркнул, что Украина «не просто так» призвала мир помочь закрыть небо над своей территорией.

«Это же не просто так все эти разговоры. Это же не то, что мы боимся самолетов, хотя они опасны. Но мы с вами видели – они (оккупанты – ред.) также боялись лететь, потому что теряли. Вопрос был не только в самолетах. Вопрос был в их ПВО, в их ракетах, во многом. Поэтому ты не можешь просто подойти к Мариуполю. Просто не можешь. Там большое количество недель летчики на вертолетах, зная, что 90% – они не возвращаются. Представьте себе, что делали эти люди. Они летели туда. Мы потеряли много летчиков», – подчеркнул Зеленский. (unian.net)