Это Владимиру Путину надо думать, как справляться с давлением, потому что уже годы не те.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к университетскому сообществу Ирландии, отвечая на вопросы студентов, как он преодолевает психологическое давление в условиях войны.

«Абсолютно нормально. Для меня это не давление. Я спокойный человек достаточно. Ну, не каждый день. Мое окружение, команда знает — бывают разные моменты, скажу вам откровенно. Но вызовы для нашего государства и для нашего народа… мы пережили много разных вызовов и им уже не десятки, а сотни лет… И мы боремся за независимость, поэтому пусть думает Российская Федерация и их лидер, как ему справляться с психологическим давлением и просто с давлением, потому что уже годы не те», — сказал он. (unian.net)