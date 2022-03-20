Журналист спросил главу Украинского государства, что он думает о требованиях президента РФ Владимира Путина признать Крым частью России, «независимость» ОРДЛО и отказаться от членства в НАТО.
Зеленский ответил, что «никаких компромиссов» по поводу территориальной целостности и суверенитета Украины не планируется.
Он подчеркнул, что после вторжения России оккупантов украинский народ встречал не букетами цветов, а «с оружием в руках».
Президент Украины в очередной раз подтвердил готовность провести переговоры с Путиным. По словам Зеленского, он готов к таким переговорам уже два года и, если на нынешнем этапе попытки переговоров потерпят неудачу, речь может идти о Третьей мировой войне.
Зеленский считает, что без переговоров закончить войну России против Украины не удастся.
25 февраля на совещании с членами Совета безопасности РФ Путин заявлял, что в Киеве якобы «шайка наркоманов и неонацистов» взяла в заложники весь украинский народ.
Зеленский назвал эти заявления «смехотворными» и объяснил, что не может воспринимать их «серьезно».
По словам президента Украины, он ничего не боится, «кроме людей», но, если Путин сам серьезно относится к подобному заявлению, это может значить, что глава Кремля способен «на очень ужасные шаги», так как это «не игра для него» и он действительно верит в свое видение ситуации.
Глава Украинского государства назвал слова Путин «пугающими» и «очень опасными». (gordonua.com)