На переговорах с Россией Украина не пойдет на компромиссы, которые касаются территориальной целостности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 марта в интервью CNN.

Журналист спросил главу Украинского государства, что он думает о требованиях президента РФ Владимира Путина признать Крым частью России, «независимость» ОРДЛО и отказаться от членства в НАТО.

Зеленский ответил, что «никаких компромиссов» по поводу территориальной целостности и суверенитета Украины не планируется.

Он подчеркнул, что после вторжения России оккупантов украинский народ встречал не букетами цветов, а «с оружием в руках».

Президент Украины в очередной раз подтвердил готовность провести переговоры с Путиным. По словам Зеленского, он готов к таким переговорам уже два года и, если на нынешнем этапе попытки переговоров потерпят неудачу, речь может идти о Третьей мировой войне.

Зеленский считает, что без переговоров закончить войну России против Украины не удастся.