Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему «не интересно» вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, передает Sky News.

«Неинтересно встречаться с ним, разговаривать. Я реально не понимаю, кто принимает решения в России», — сказал он в интервью британскому изданию.

Зеленский отметил , что после начала специальной военной операции в Украине Путин для него «никто».

В октябре прошлого года Зеленский ввел в действия решения СНБО, запретив переговоры с действующим президентом РФ. Позднее он перечислил пять условий для переговоров. (gazeta.ru)