Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, однако не намерен выполнять российские ультиматумы.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Я был готов к этой встрече на протяжении всех последних лет, когда уже был Президентом Украины. Ведь война в нашей стране длится уже 8 лет, хотя раньше Россия и заявляла всему миру, что их нет на нашем востоке. В течение месяца продолжается широкомасштабная война России против Украины. Я готов к этой встрече и сейчас, о чем неоднократно публично заявлял. Всем нам нужен мир. Мы готовы обсуждать условия прекращения огня, условия мира, но не готовы выполнять ультиматумы», — подчеркнул Зеленский. (tsn.ua)