Зеленский заразился коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус. При этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале, что чувствует себя хорошо.

«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат», — написал Зеленский.

Он добавил, что сейчас у него температура 37,5. «Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать», — отметил украинский лидер.(РИА Новости)

| 2020-11-09T21:53:09+04:00 9 ноября 2020, 22:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss