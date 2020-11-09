Зеленский заразился коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус. При этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале, что чувствует себя хорошо.

«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат», — написал Зеленский.

Он добавил, что сейчас у него температура 37,5. «Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать», — отметил украинский лидер.(РИА Новости)