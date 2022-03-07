Президент Украины Владимир Зеленский записал видео с Банковой и подчеркнул, что остается в Киеве.

Об этом говорится в его видеообращении.

«Вот Вечерний Киев, наш офис. Понедельник, вечер… Сегодня 12-й вечер нашей борьбы, нашей защиты. Мы все на местах, все работаем. Каждый там, где должен. Я в Киеве, моя команда со мной», — отметил президент.

Он добавил, что остается в Киеве.

«Я остаюсь здесь, остаюсь в Киеве. На Банковой. Не скрываясь. И никого не боюсь. Столько, сколько нужно, чтобы одержать победу в этой нашей отечественной войне», — сказал Зеленский. (unian.net)