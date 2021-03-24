Зеленский ввел санкции против российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на три года против интернет-издания «Лента.ру», агентства ТАСС, МИА «Россия сегодня», новостных порталов «Газета.ру» и «Утро.ру», агрегатора СМИ2.

Речь идет о блокировке активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования. Также будут применены другие ограничения, в том числе остановка финансовых операций, запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям к ресурсам.

Украинский лидер ввел в действие решение Совбеза страны об ограничениях. В числе лиц, попавших под санкции, оказались первый заместитель главы МВД Александр Горовой, член Совета Федерации Людмила Нарусова. Также в списке значатся сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, чиновники МВД России и других ведомств.

Санкции в том числе введены в отношении трех депутатов Европарламента от Франции. В дополнительных материалах к указу говорится, что всего ограничительные меры продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц. («Газета.ру»)