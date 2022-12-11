Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о о введении новых санкций в отношении представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Об этом сообщает ТАСС.

В тексте указа отмечается, что введение решения Совета нацбезопасности и обороны Украины от 11 декабря 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» вводится в соответствии со статьей 107 Конституции Украины.

К документу приложен список с именами семи представителей УПЦ, в отношении которых вводятся санкции. Так, в перечне значатся митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука и митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон. Помимо этого, под ограничения попали настоятели монастыря в Мелитополе, Свято-Успенского кафедрального собора в городе Херсоне и еще несколько священнослужителей.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что нашла на территории Харьковской епархии канонической Украинской православной церкви библиотеки с «прокремлевской литературой».