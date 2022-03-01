Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном введении временного безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины с 1 марта 2022 года. Указ №82/2022 опубликован на сайте главы государства.

«В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины постановляю ввести с 1 марта 2022 года временно – на период действия военного положения до принятия президентом Украины соответствующего решения – безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором», – сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

О намерении сформировать легион обороны Украины Зеленский сообщил утром 28 февраля. «Из числа иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны. Для записи в интернациональный легион и по поводу всех деталей обращайтесь к атташе по вопросам обороны посольства Украины в вашем государстве. Дадим миру шанс и защитим Украину, остановим оккупантов вместе!» – сказал он. (gordonua.com)