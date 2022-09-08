Президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Как сообщил Зеленский в Telegram, визит Блинкена «в очередной раз демонстрирует лидерские позиции США» в поддержке Украины и борьбе за свободу.

Он подчеркнул, что Украина ценит финансовую, экономическую, а также оборонную помощь со стороны США.

«Это очень важные сигналы, что Соединенные Штаты с нами. Для нас это гарантия того, что мы можем вернуть наши земли. Спасибо за все, что вы делаете для Украины, и что сегодня вы рядом», — подчеркнул президен

В свою очередь государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что идет тяжелое и эффективное контрнаступление Украины.

«Все это — преимущественно благодаря храбрости и стойкости украинцев, мы это видим на поле боя ежедневно. Мы очень рады, что можем поддерживать ваши усилия. Но причина успеха в том, что это ваша родина, не родина России», – заявил политик.

По его словам, украинские военные эффективно используют военную помощь США.

«Речь идет о комплексных системах, которые нужны вам в более долгосрочной перспективе, чтобы сдержать и защитить страну от любой будущей агрессии России. Речь идет о поддержке, которая будет долгосрочной. Это мы обсуждали с главой МИД. Москва платит чрезвычайно высокую цену за эту агрессию», — отметил Блинкен. (УНИАН)