В четверг, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский, который находится в США с официальным визитом, приехал в Вашингтон.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Конгресса в Капитолии США. Отметим, во время этого визита, в отличие от предыдущего, состоявшегося в декабре 2022 года, президент не выступал на совместном заседании Конгресса. Как сообщает NBC, спикер Палаты представителей от Республиканской партии Кевин Маккарти отклонил соответствующую просьбу Зеленского, сославшись на то, что не хватает времени из-за напряженной законодательной недели.

В комментариях для СМИ после встречи Маккарти отметил, что украинский президент в ответ на вопрос о том, в чем сейчас нуждается его страна, четко ответил – воздушное прикрытие и дальнобойная артиллерия, которая могла бы поразить россиян, оккупировавших Крым, пишет The Guardian.

Маккарти отметил, что исходя из описания боевых условий, которые предоставил ему Зеленский, США бы при аналогичных обстоятельствах не отправляли бы свои войска без обеспечения воздушного прикрытия. Маккарти также заявил, что Украине нужны план победы и подотчетность.

Председатель Комитета иностранных дел Палаты представителей Майкл МакКол сказал журналистам после встречи, что Зеленский в разговоре с законодателями утверждал, что «побеждает». МакКол подчеркнул, что «большинство из [республиканского] большинства поддерживает это», но им нужна уверенность в том, что у Украины есть четкая стратегию победы.

«Война на истощение не приведет к победе. Это то, чего хочет Путин. Он хочет сломать волю американского народа и европейцев», – отметил МакКол.

По информации Punchbowl News, после встречи с Зеленским Маккарти не объявил о каких-либо обязательствах по оказанию Украине помощи.

Как писал AP, ожидалось, что в Капитолии состоится частный разговор Зеленского с лидерами республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате. Встреча Зеленского с сенаторами все еще ожидается, она должна пройти за закрытыми дверями в старом зале Сената.

Лидер демократов в Палате представителей Гаким Джеффрис сопровождал Зеленского в Капитолий. Спикер Палаты Представителей, республиканец Кевин Маккарти, накануне визита заявил, что планирует отдельную встречу с Зеленским с двухпартийной группой законодателей и председателями комитетов.

«У меня будут вопросы к президенту Зеленскому», – сказал Маккарти и уточнил, что стремится получить больше подотчетности относительно средств, которые США передали Украине, прежде чем будет обсуждаться увеличение расходов на помощь украинским силам. Маккарти также сказал, что стремится узнать, каков план победы Зеленского.