Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует посетить с визитом страны Африки после окончания боевых действий.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с представителями африканских СМИ, запись которой размещена в его Telegram-канале.

«Мы хотим расширять наши связи, для нас это очень-очень важно. Мы также хотим находить для себя разные сферы для инвестиций. <…> Министр иностранных дел нашей страны [Дмитрий Кулеба] <…> планирует осенью ехать, и будет большое политическое его путешествие по странам африканского континента. Я не могу сейчас это сделать из-за войны, я планировал до войны, но уверен, что после это сделаю», — сказал Зеленский.