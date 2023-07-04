Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Болгарию по приглашению нового правительства страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание «24 часа».

Детали визита Зеленского пока не уточняются, но, предположительно, он состоится в четверг, 6 июля. Из соображений безопасности точное время держат в тайне.

Отметим, что в Болгарии назначен новый парламент.

Ранее депутаты прошлого созыва парламента отказывались слушать обращение президента Украины. Тогда Зеленский хотел призвать Софию оказать помощь Украине для борьбы против России.