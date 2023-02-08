Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в британском аэропорту Станстед. Он прибыл на самолете Королевских Военно-воздушных сил.

Его встретил премьер-министр Британии Риши Сунак. Соответствующее фото появилось на странице facebook британского политика.

Как сообщает Sky News, Зеленский проведет переговоры с Сунаком на Даунинг-стрит, а после этого в 15:00 по киевскому времени выступит в парламенте. Кроме того, Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз III проведет аудиенцию с Зеленским в королевской резиденции сегодня днем.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также поделился в Twitter информацией о приезде президента Зеленского в Лондон.

«Президент Зеленский, добро пожаловать в Британию», — написал он.

***14:37

Президент Украины Владимир Зеленский летит в Великобританию с визитом.

Предварительно известно, что во время визита он встретится с премьер-министром страны Риши Сунаком на Даунинг-стрит, а также посетит украинских военных, которые проходят подготовку в Великобритании.

Также, по данным британского издания Тelegraph, украинский лидер встретится с министром обороны Беном Уоллесом и другими высокопоставленными чиновниками Минобороны.

Отмечается, что сегодня Сунак объявит о расширении учебной программы украинских военных и о предоставлении вооружения Киеву.

Отметим, что это первый визит Зеленского в Великобританию за время полномасштабного вторжения РФ в Украину. (УНИАН)