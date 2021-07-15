Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях перед встречей американского лидера Джо Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Встреча Джо Байдена и канцлера Германии Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его»,— сказал он.

Также украинский лидер отметил, что «никакого решения по Украине без участия Украины» быть не может. (gazeta.ru)