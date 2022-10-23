Утверждения Москвы об использовании Украиной «грязной бомбы» свидетельствует о том, что «Россия уже все подготовила». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявления России о «грязной бомбе».

По его словам, международное сообщество должно «максимально жестко на это отреагировать».

«Если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это только один субъект. Если Россия рассказывает, что, якобы, Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила. Считаю, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать», – подчеркнул глава государства в видеообращении к согражданам.

По его словам, «российская угроза ядерным оружием» — это основание и для новых санкций против Москвы, и для еще большего усиления поддержки Украины.

Ранее сообщалось,что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с министрами обороны США Ллойдом Остином, Франции Себастьяном Лекорно, Турции Хулуси Акаром и Великобритании Беном Уоллесом.

В ходе переговоров российский министр «выразил обеспокоенность» в связи с «возможным применением» Украиной так называемой «грязной бомбы».