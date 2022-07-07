Состоялся телефонный разговор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на офис Президента Украины, в ходе беседы Зеленский выразил сожаление тем, что Джонсон принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

Президент Украины косвенно выразил благодарность Джонсону за поддержку, оказанную им Украине в период работы на посту главы правительства, проинформировал собеседника о текущей ситуации на линии фронта.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN выразил уверенность, что, несмотря на отставку Бориса Джонсона, Великобритания не изменит свою политику в отношении Украины.

Он назвал Бориса Джонсона «настоящим другом» Украины и подчеркнул, что Джонсон оказал полную поддержку Украине, и тем самым Великобритания выбрала верный исторический путь.

«Уверен, что политика Великобритании не изменится. Шаги, предпринятые премьер-министром Джонсоном, еще более укрепили наши отношения. Мы получили мощную военную поддержку от Британии», — добавил Зеленский.