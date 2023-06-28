Президент Украины Владимир Зеленский предложил легализовать каннабис в стране. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны», — заявил политик в обращении к депутатам.

По словам украинского лидера, легализация лекарств на основе каннабиса «для всех, кто в этом нуждается», будет честной.

Закон о легализации медицинского каннабиса был внесен в Верховную раду в 2022 году.