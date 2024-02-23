Парламент Германии одобрил частичную легализацию каннабиса, сообщает «Би-би-си».

Согласно закону, легально можно владеть до 50 грамм каннабиса и иметь при себе не более 25 грамм. Для личного потребления можно выращивать не более трех растений. Курение марихуаны в общественных местах станет легальным с 1 апреля. Хранить и употреблять каннабис несовершеннолетним нельзя.

Однако продавать марихуану планируют в специальных некоммерческих организациях — «клубах любителей каннабиса», в которых может состоят не более 500 человек. Члены клуба будут выращивать марихуану и распространять ее внутри организации. Подобные клубы должны располагаться на удалении от детских садов и школ, возле учебных учреждений курение марихуаны также запрещено.

Закон был принят после долго обсуждения в парламенте Германии, в итоге 407 депутатов проголосовали «за» и 226 были против. По словам министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха, употребление каннабиса среди молодежи неуклонно растет, новый закон призван «подорвать» черный рынок сбыта марихуаны.

Депутат из оппозиционной партии Христианско-демократический союз Германии Симоне Борхардт заявила, что правительство приняло «совершенно ненужный и запутанный закон», несмотря на предупреждения врачей, полиции и психотерапевтов.

Среди европейских стран марихуана и медицинский каннабис легализованы в Бельгии, Хорватии, Нидерландах, Чехии, Украине и Великобритании. Речь идет о небольших дозах для личного пользования.