Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителей администрации США.

По их словам, США принимали активное участие в мерах безопасности, чтобы доставить Зеленского из Украины, а потом обратно в страну.

Это было решение президента, рассказал высокопоставленный чиновник администрации США.

Как отметил телеканал, Зеленский планирует покинуть Вашингтон сразу после выступления перед Конгрессом США, таким образом, его визит займет несколько часов.

В рамках поездки Зеленский сначала на поезде отправился в Польшу, его сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк. В Вашингтон Зеленский вылетел из аэропорта Якенка под городом Жешув.

В США усилили меры безопасности во время визита Владимира Зеленского. Власти Штатов опасались, что Россия может предпринять попытку покушения на президента Украины, пишет CNN со ссылкой на источника, близкого к украинскому лидеру.

Из-за рисков покушения визит Зеленского в Вашингтон хранился в секрете до последнего момента, сказал собеседник издания. Высокопоставленные чиновники правительства, а также сотрудники посольства Украины не были проинформированы о поездке президента в США.

Чтобы позволить украинскому президенту совершить краткосрочную поездку в США, власти просчитали все возможные риски, в том числе и возможную угрозу военной ситуации в стране, сказал собеседник CNN. Он добавил, что график Зеленского был согласован с Белым домом.

Зеленский впервые с начала войны в Украине покил страну. Он не хотел уезжать без гарантий, что его визит принесет реальную пользу, отмечает собеседник издания. Зеленский согласился только после того, администрации Байдена подтвердила планы отправить Украине новый пакет оборонной помощи.

Перед приездам Зеленского Госдепартамент США объявил, что Белый дом и Пентагон отправят Украине военную помощь на $1,85 млрд. В пакет войдут в том числе современные системы противоракетной обороны Patriot. По словам источника CNN, Зеленский расценил это как серьезный сдвиг в отношениях между двумя союзниками.