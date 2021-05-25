Президент Украины Владимир Зеленский предложил увеличить численность вооруженных сил страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на этот законопроект.

Кроме того, украинский глава внес в Раду страны законопроект об основах национального сопротивления. Увеличение численности вооруженных сил Украины потребуется в связи с принятием упомянутого закона. Cоответствующие законопроекты № 5557 и № 5558 были инициированы Зеленским.

В настоящий момент подробностей, связанных с изменениями в структуре армии Украины, нет.