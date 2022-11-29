Президент Украины Владимир Зеленский представил Одессу в качестве кандидата на проведение всемирной выставки «Экспо-2030». Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе генеральной ассамблеи Международного бюро выставок украинский лидер назвал Черноморский регион «одним из ключевых гарантов стабильности мира».

«Наша Одесса — это тот большой порт, на работе которого держится социальное благополучие десятков стран Африки, Азии и Европы», — сказал Зеленский, добавляя, что в этом году страна доказала это в рамках зерновой сделки.

По его словам, при помощи нового международного проекта Grain from Ukraine («Зерно с Украины») страна «спасет миллионы людей», в том числе благодаря порту в Одессе.

Украинский лидер считает город идеальным местом для проведения «Экспо-2030», так как он веками был экономически и культурно связан с Турцией, Румынией, Грузией, Болгарией, Молдавией, а также с другими странами региона и всего мира.

Также в числе кандидатов — Эр-Рияд, которого ранее поддержала Турция.