Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози приехать в город Буча Киевской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Приглашаю госпожу Меркель, господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему привела политика уступок России», — заявил Зеленский.

По его словам, все обвинения в адрес Российской Федерации в связи со вторжением в Украину будут рассмотрены в ближайшее время на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций, он намерен проинформировать о них всех партнеров Киева. Зеленский подчеркнул, что он хочет создать специальный механизм правосудия с привлечением украинских и зарубежных специалистов.

Зеленский добавил, что Киев не должен был просить предоставить Украине оружие, его, по его мнению, должны были предоставить и без прошений.