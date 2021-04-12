Зеленский попросил Байдена помочь Украине вступить в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой помочь Украине вступить в Североатлантический альянс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

«Если Соединенные Штаты хотят видеть нас в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не словами», – заявил Зеленский.

Он также отметил, что США являются «хорошими друзьями» Украины, однако американскому руководству нужно наращивать усилия по «сдерживанию» России. Глава Украины подчеркнул, что стране нужно больше денег, оружия и поддержки для вступления в альянс.