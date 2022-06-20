Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужна финансовая помощь в размере $5 млрд в месяц. Об этом он сообщил в видеообращении на Global Policy Forum, передает РИА «Новости».

«До половины нашей экономики, нашей экономической системы не работает сейчас. Представьте, когда бы экономика половины Италии была полностью заблокирована и все ваши порты. Ни одна страна не выстоит в такой ситуации без финансовой помощи. И когда мы говорим, что Украине надо около пяти миллиардов долларов ежемесячно, чтобы покрыть дефицит бюджета – это не просто цифра», — сказал он.