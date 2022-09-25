Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что будет освобождена вся территория Украины, включая Крым, Донецкую и Луганскую области.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Мы ответим агрессору на все удары: по Запорожью и Харькову по Николаеву, Никополю, по Донбассу, по всем нашим городам и регионам. Мы обязательно освободим всю нашу страну — от Херсона до Луганщины, от Крыма, подчеркиваю, до Донетчины», — подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что Украина не позволит оккупантам остаться безнаказанными.

«Каждый убийца и палач будет привлечен к ответственности за то, что натворил против нас, украинцев», — заверил Зеленский.

Владимир Зеленский заявил, что с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины от российских оккупантов уже освобождены около 9 тысяч квадратных километров территории нашей страны, около 400 населенных пунктов.

По словам главы государства, такой ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что украинцы на временно оккупированной территории помогают центральной власти.