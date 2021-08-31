Украинская делегация в ходе визита президента страны Владимира Зеленского в США во вторник подпишет ряд стратегических документов в Минэнерго, Пентагоне, Госдепе, Всемирном банке и NASA. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.

«В Вашингтоне утро. Сегодня у президента Украины и украинской делегации запланированы встречи и подписание стратегических документов в министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и даже NASA», — отметил он. Никифоров сообщил, что украинский лидер также представит план трансформации Украины и совместно с первой леди Еленой Зеленской представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.

В соответствии с графиком главы военного ведомства США, во вторник Зеленский встретится в Вашингтоне с американским министром обороны Ллойдом Остином.

Как сообщила 29 августа пресс-служба Белого дома, встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом состоится 1 сентября. Это первый официальный визит Зеленского в США. (ТАСС)