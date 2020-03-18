Зеленский подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый во вторник Радой закон, которым предлагается ввести штрафы и усилить уголовную ответственность за нарушение правил карантина, введенного на фоне распространения коронавируса по всему миру.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. По последним данным минздрава, на Украине подтверждены семь случаев заражения COVID-19, два из них в Черновицкой области. Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса зафиксирован 13 марта.
Закон о штрафах и уголовной ответственности за нарушение правил карантина «возвращен в среду в парламент с подписью президента», отметили на сайте Верховной рады Украины.
| 2020-03-18T16:13:17+00:00 18 марта 2020, 20:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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