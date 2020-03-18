Зеленский подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина

«Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом от тысячи (17 тысяч гривен или 626 долларов) до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен или почти 1,9 тысячи долларов) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет», — говорится в тексте закона.(РИА Новости)