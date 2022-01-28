Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 28 января заявил, что во время вчерашнего разговора с президентом США Джо Байденом у него не было никаких недоразумений, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Зеленский поблагодарил Байдена за то, что он не просто интересуются украинским вопросом, но и вникает в подробности происходящего в стране.

«Мы делимся планами, мерами, некоторыми моментами… Мы говорили много о каких вещах. Я хотел объяснить ситуацию: важно, что президент [США] знает ситуацию от меня, а не от посредников», – добавил он.

Также Зеленский подчеркнул, что у него нет никаких недоразумений с Байденом.

«У нас нет недоразумений с президентом США. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве. Как и он глубоко понимает, что происходит в США», – подчеркнул он.

Реакция Зеленского касается заявления телеканала CNN, который сообщил, что разговор якобы прошел не очень хорошо из-за разногласий по поводу оценок уровня риска вторжения России в Украину.