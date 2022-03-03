Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Он обратился к нему во время пресс-конференции.

«Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли», — сказал президент.