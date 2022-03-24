В интересах Североатлантического Альянса оказать военную помощь Украине, чтобы остановить российскую агрессию, иначе РФ может напасть и на страны НАТО. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая по видеосвязи перед участниками внеочередного саммита Альянса 24 марта.

«Я уверен, вы уже понимаете, что Россия не думает останавливаться в Украине. Не думает и не остановится. Она хочет идти дальше. Против восточных членов НАТО. Стран Балтии, Польши – это точно. Перестанет ли тогда НАТО думать, переживать о том, как отреагирует Россия? Есть ли у вас уверенность, что 5-я статья [Североатлантического договора] сработает?» – спросил он участников саммита.

Зеленский подчеркнул, что Украина пока не получила «ясных ответов» от НАТО на запросы о предоставлении техники. (gordonua.com)