Президент Латвии Эгилс Левитс вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому высшую военную награду страны — орден Виестура. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис украинского лидера.

«Решение о награждении Владимира Зеленского за героическую защиту своей страны, земли, а также за защиту безопасности Европы принял капитул орденов Латвии 1 марта 2022 года», — говорится в сообщении.

Зеленский в свою очередь на «Аллеи смелости» в Киеве открыл две новых таблички, одна из которых посвящена президенту Латвии Эгилсу Левитсу, а другая – премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому создать хаб для ремонта украинской военной техники. Об этом он сообщил во время своего визита в Киев.

Зеленский в свою очередь пообещал Польше помочь в решении ее энергетических проблем.