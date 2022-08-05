Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выводе из состава Совета национальной безопасности и обороны бывших руководителей СБУ и Офиса генпрокурора.
Соответствующий документ опубликован на сайте президента.
Так, из состава Совета национальной безопасности и обороны были выведены Иван Баканов и Ирина Венедиктова.
В то же время в персональный состав Совета ввели нового генерального прокурора Андрея Костина и первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка, который исполняет обязанности главы спецслужбы.
Указ вступил в силу 4 августа 2022 года.