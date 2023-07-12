Германия передаст Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также Украина получит дополнительные ракеты к ним.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора», — отметил президент.
Зеленский поблагодарил Германию за длительную, многолетнюю поддержку Украины.
«Длительные программы поддержки — это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира», — добавил он.