Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Мой президент подтвердил недавно, что готов встретиться с российским коллегой», — напомнил Кислица. «Если у России есть какие-то вопросы к Украине, то лучше встретиться и провести переговоры, а не стягивать войска к границам с Украиной и запугивать украинский народ», — сказал Кислица.

В Нью-Йорке в настоящее время проходит заседание Совета Безопасности ООН, посвященное напряженности вокруг Украины.

Выступая на нем, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия угрожает военными действиями в случае невыполнения требований. Она также выразила надежду, что Москва выберет дипломатический путь решения украинского кризиса.